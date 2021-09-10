Üye Girişi
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin sigortasıyız" - Son Dakika

Söke TARİŞ'ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin sigortasıyız"

10.09.2021 12:12
Söke TARİŞ'ten anlamlı video;

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en büyük tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, pamuk hasadı öncesinde resmi sosyal hesabından anlamlı bir tanıtım videosu yayımladı.

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en büyük tarım satış kooperatifi olan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, pamuk hasadı öncesinde resmi sosyal hesabından anlamlı bir tanıtım videosu yayımladı. Videoda Bağarası yolu üzerinde yeni taşınan modern tesislerin konferans salonundaki kürsüden ortaklara seslenen Kooperatif Başkanı İsmail Özer, birlik beraberlik mesajı verdi.

Aydın'a bağlı Söke'de 72 yıldır "Birlik Kuvvettir" sloganıyla hizmet veren Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, ortaklarına ve üreticilere moral ve motivasyon aşılamak için yeni alım sezonu öncesinde anlamlı bir video hazırladı. Bu sezon tarihinde ilk kez buğday alımı da yapan kooperatifin Bağarası yolu üzerindeki modern donatıya sahip tesis ve idari binasının bulunduğu yeni yerine taşınmasının da işlendiği videoda, birlik ve beraberlik mesajıyla birlikte üretim vurgusunda bulunulmasıysa takdirle karşılandı.

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"

Ortaklarla çiftçilerin büyük beğenisini toplayan ve kurumun resmi sosyal medya hesaplarından, "Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi; 72 yıldır üreticinin sigortası...Tüm ortak ve üreticilerimize bol ve bereketli pamuk hasadı diliyoruz." mesajıyla paylaşılan 2 dakika 22 saniyelik videoda konuşan Başkan Özer, "Kurucularımızdan ve atalarımızdan bize miras kalan ilkemiz olan 'Birlikten Kuvvet Doğar' anlayışıyla, güçlü ortak, güçlü kooperatif ve güçlü birlik olarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Ayinesi iştir kişinin iştir lafa bakılmaz" ifadelerini kullandı. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan video, ortak ve üreticilerin sosyal medya hesaplarından da beğeni ve paylaşımla karşılık buldu. - AYDIN

Söke TARİŞ'ten anlamlı video; 72 yıldır üreticinin sigortasıyız
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; 72 yıldır üreticinin sigortasıyız
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; 72 yıldır üreticinin sigortasıyız
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; 72 yıldır üreticinin sigortasıyız
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; 72 yıldır üreticinin sigortasıyız
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; 72 yıldır üreticinin sigortasıyız
Söke TARİŞ'ten anlamlı video; 72 yıldır üreticinin sigortasıyız

Türkiye, Aydın, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke TARİŞ'ten anlamlı video; '72 yıldır üreticinin sigortasıyız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü 13:47 Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı 12:45 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 12:07 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu 11:35 Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu

Son Dakika Haberleri
13:29 2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
13:11 Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi
12:55 BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak
12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi
12:44 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
12:29 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi
12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı
12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var
12:16 Tek celsede boşandılar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan ortak açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi         
13:52
2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi         
13:11
Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu         
12:46
7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi         
12:30
Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var         
12:20
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı         
11:36
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Takım elbiseyle su satıyor! Tek hayali yaşadıklarına yer vereceği bir kitap yazmak Takım elbiseyle su satıyor! Tek hayali yaşadıklarına yer vereceği bir kitap yazmak         
11:01
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 13:56:52. #1.11#
SON DAKİKA: Söke TARİŞ'ten anlamlı video; "72 yıldır üreticinin sigortasıyız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement