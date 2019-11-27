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Söke Tariş Zeytin Kooperatifinde genel kurul yapıldı

6 saat önce

Söke Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinde olağan genel kurul düzenlendi.

Söke Tariş Zeytin Kooperatifinde genel kurul yapıldı, System.String[]

Söke Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinde olağan genel kurul düzenlendi.

Söke Tariş'te düzenlenen genel kurulda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İz, yaptığı konuşmada, üreticilerin pamuk ve diğer tarım ürünlerinden bu yıl mağdur olduğunu, zeytin ve zeytinyağında ise birliklerinin iyi bir fiyat verdiğini söyledi.

Zeytin üreticilerine seslenen Mehmet İz, "Alım fiyatlarıyla üreticinin yanında olduğunu gösteren Birliğimize üreticimizin de sahip çıkması gerekiyor ama bakıyorum bugün burada çok az kişi var. Üreticimiz ilgisiz. Bugün buraya gelmeyenlerin köylerde, kahvelerde eleştiride bulunmaya hakkı yok. Konuşmak isteyen üretici arkadaşlarımızın bugün burada olmaları gerekiyordu." dedi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde Mehmet İz, Kemal Sürgütavi, Abdullah Aşçı ve Osman Karababa yeniden yönetim kuruluna seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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