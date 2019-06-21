Söke THK'dan Bağışçılara Teşekkür
33 dakika önce
Türk Hava Kurumu (THK) Söke Şubesi geçtiğimiz Ramazan ayında fitre ve zekat yardımında bulunan bağışçılara teşekkür etti.
Türk Hava Kurumu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:52 Kaynak: İHA
(THK) Söke
Şubesi geçtiğimiz Ramazan ayında fitre ve zekat yardımında bulunan bağışçılara teşekkür etti. T
HK Söke Şube Başkanı İdris Balcı
'dan edinilen bilgiye göre 24 Bin TL fitre, 10 Bin 322 TL zekat ve 3 Bin 349 TL bağış olmak üzere toplam 37 Bin 681 Bin 40 TL toplandı. İdris Balcı; "THK'na yardımcı olan tüm okul yetkililerine, muhtarlarımıza, çalışanlarımıza, tüm vatandaşlarımıza kurumumuza gösterdikleri ilgi ve alakalarının devamını temenni eder, sağlıklı günler dilerim" dedi. - AYDIN
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