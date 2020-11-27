Söke Ticaret Borsası, solunum cihazı bağışladı - Son Dakika

Söke Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine solunum cihazı hediye etti.

Borsa Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Başhekim Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel'i ziyaret ederek solunum cihazını teslim etti.

Sağel, zor bir dönemden geçildiğini belirterek herkesin sağlığa odaklanması gerektiğini söyledi.

Söke'nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu tür bir bağışın uygun olacağını düşündüklerini belirten Sağel, "Bu süreçten en az kayıpla çıkmanın yolunun birbirimizi desteklemekten, ihtiyaçları doğru tespit edip iş birliğimizi canlı tutmaktan geçtiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel ise bağış dolayısıyla Borsa Başkanı Sağel'e teşekkür etti.