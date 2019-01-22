Son Dakika Haberleri: Söke Ticaret Borsası, Türkiye Ekonomi Şurası'na Katıldı

Söke Ticaret Borsası, Türkiye Ekonomi Şurası'na Katıldı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Söke Ticaret Borsası, Türkiye Ekonomi Şurası'na Katıldı, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Devlet erkanının yer aldığı üst düzey katılımın olduğu Türkiye Ekonomi Şurası'nda Oda ve Borsa Başkanları da yerini aldı. Şuraya Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Genel Sekreter Hülya Erman Aydoğan da katıldı. Şura'da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkanı buldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Güncel
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