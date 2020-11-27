Söke Ticaret Odası, iki solunum cihazı bağışladı - Son Dakika

Söke Ticaret Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine 2 solunum cihazı hediye etti.

Oda Başkanı Haluk Kutlay, Meclis Başkanı Veysel Kara ve yönetimi kurulu üyeleri, Başhekim Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel'i ziyaret ederek solunum cihazlarını teslim etti.

Kutlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemizde de gözlemlenen Kovid-19 virüsü nedeni ile hastaların yaşadıkları solunum sıkıntısına bir nebzede olsa derman olmak istedik. Temennimiz en kısa sürede bu zorlu süreci atlatmaktır." diye konuştu.

Meclis Başkanı Kara da sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte gösterdiklerini özveri dolayısıyla teşekkür etti.