Söke ve Didim'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika

Didim ve Söke ilçelerinde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetimler yapıldı.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bazı marketleri denetledi.

Raf ve etiket kontrollerinin yanında, zincir marketlerin depolarında bulunan ürünlerin sayımı kontrol edildi, fiyat etiketleri karşılaştırıldı.

Didim ilçesinde de polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.