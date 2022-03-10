Söke ve Didim'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Söke ve Didim'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

10.03.2022 16:55
Söke ve Didim'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

Didim ve Söke ilçelerinde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetimler yapıldı.

Didim ve Söke ilçelerinde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetimler yapıldı.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bazı marketleri denetledi.

Raf ve etiket kontrollerinin yanında, zincir marketlerin depolarında bulunan ürünlerin sayımı kontrol edildi, fiyat etiketleri karşılaştırıldı.

Didim ilçesinde de polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Söke'de stok yağ denetimi Söke'de stok yağ denetimi Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi Bulanık'ta gıda ürünleri denetimi

Hisarcık, Zabıta, Didim, Söke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söke ve Didim'de 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:03:51. #1.11#
SON DAKİKA: Söke ve Didim'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement