Söke ve Germencik'te Kaçak İçki Operasyonu
38 dakika önce
Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde polisin kaçak içki satışı ve imalatına yönelik operasyonlarda 23 şişe içki ve 180 litre etil alkol olmak üzere sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Aydın
'ın Söke
ve Germencik
ilçelerinde polisin kaçak içki satışı ve imalatına yönelik operasyonlarda 23 şişe içki ve 180 litre etil alkol olmak üzere sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, yeni yıl öncesi piyasadaki sahte-kaçak alkollü içki satışı ve imalatı ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Söke' de K.E. isimli şahıstan 23 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. Yine aynı kapsamda yürütülen çalışmalarda Germencik'te B.A. isimli şahıstan, 25 litre hazırlanmış içki, 5 şişe değişik markalarda kaçak içki, kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere 180 litre etil alkol, 1000 adet içki şişesi kapağı, 1824 adet sahte TAPDK
bandrolü, 840 adet boş içki şişesi, içki şişelerine yapıştırılan 3,5 top sahte etiket, 1 adet pet şişe içerisinde anason maddesi ele geçirilirken, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu kapsamında gerekli adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:19 Kaynak: İHA
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