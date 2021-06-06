Söke ve Germencik'te muhtarlık seçimleri tamamlandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde 2 mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı.

Söke'nin Atatürk Mahallesi'nde geçen yıl hayatını kaybeden mahalle muhtarı Zeki Acet'in yerine seçilecek olan muhtarın belirlenmesi için 8 aday yarıştı.

Mahallede bulunan 3 okulda gerçekleşen seçimlerde Arda Canbul 1455 oy alarak seçimi kazandı.

Germencik ilçesine bağlı Mursallı Mahallesinde de 2019 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Hicri Taşdelen'in yerine yeni muhtarın belirlenmesi için sandık kuruldu.

752 oyun 177'sini alan Ali Demir, seçimi önde tamamlandı.