Söke Yenikent Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Söke Yenikent Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor

Söke Yenikent Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ile Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ve şantiye ekipleri aynı anda çalışma yapıyor.

Söke Yenikent Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Söke Yenikent Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ile Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ve şantiye ekipleri aynı anda çalışma yapıyor.

Söke Yenikent Deresi ve çevre düzenleme projesi kapsamında 43 ve 103. sokağın yenilenmesi ile başlayan ardından Yenikent deresi çevresinin düzenlemesini de içine alan projede yeni görünüm göze çarpıyor. Derenin diğer yakasında bulunan 45. Sokak'ta da yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapılıyor. Aydınlatması, yürüyüş yolu, yol düzenlemesi ile büyük beğeni toplayan fakülteler yolu olarak bilinen 43. Sokak'ta peyzaj çalışması Söke Belediyesi ekiplerince yapılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de aynı alanda çimlendirme çalışması başlatıldı. Yenikent Deresi'nin 43. Sokak yakasındaki alanı tesviye edilip, sulama ve elektrik altyapısının tamamlanmasının ardından bitkilendirme çalışması da tamamlandı. Bu alanın da çimlendirme çalışması hafta sonuna kadar tamamlanacak. Derenin diğer yakasında ise yol yapım çalışmasının yanında yeni düzenleme ile aydınlatma arttırılacak ve bu alanda da bitkilendirme çimlendirme yapılacak.

"Başkan Tuncel yakından takip ediyor"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Yenikent Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Birim amirlerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Tuncel, çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın Söke'nin en güzel noktalarından biri haline geleceğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan çalışmaların Yenikent Mahallesi'nde geniş ve atıl alanı rekreasyon alanına dönüştüreceğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Yenikent fakültelerin ve üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olduğu bir mahalle. Başta Yenikent sakinleri, öğrencilerimiz olmak üzere tüm Söke Halkının rahat edeceği, dinlenebileceği yaşam alanı oluşturuyoruz. Çalışmalarımız planladığımız gibi gidiyor. Yenikent Deresi ve çevresi Sökemize yakışır hale geliyor" dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici, Başkan Tuncel'e yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Söke Yenikent Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor
Söke Yenikent Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor
Söke Yenikent Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor
Söke Yenikent Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Yenikent, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke Yenikent Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

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