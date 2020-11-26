Söke Ziraat Odası Laboratuvarı akreditasyon belgesi aldı - Son Dakika

Söke Ziraat Odası Laboratuvarı akreditasyon belgesi aldı

26.11.2020 15:59
Söke Ziraat Odası Laboratuvarı akreditasyon belgesi aldı, System.String[]

Söke Ziraat Odası toprak, yaprak, su analiz laboratuvarı, Türkiye'nin ilk akreditasyon belgesi alan laboratuvarı oldu.

Söke Ziraat Odası toprak, yaprak, su analiz laboratuvarı, Türkiye'nin ilk akreditasyon belgesi alan laboratuvarı oldu.

Kurum ve kuruluş güvenilirliği açısından Türkiye Akreditasyon Kurumu'ndan (TURKAK) onayını alan Söke Ziraat Odası, Türkiye'de Ziraat Odaları laboratuvarları içerisinde bu belgeyi ilk alan laboratuvar olmanın gururunu yaşıyor.

Akreditasyon Belgesi herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vereceğinin güvencesini sağlıyor. Uluslararası bir standart sahibi olan Söke Ziraat Odası toprak, yaprak, su analiz laboratuvarının analiz sonuçları tüm dünyada kabul görecek. Söke Ziraat Odası toprak, yaprak, su analiz laboratuvarı bünyesi altında PH, Elektriksel İletkenlik, Saturasyon, Kireç ve Organik Madde başlıklarında 5 parametrede akredite aldı. - AYDIN

Söke Ziraat Odası Laboratuvarı akreditasyon belgesi aldı
Söke Ziraat Odası Laboratuvarı akreditasyon belgesi aldı

Ziraat Odası, Türkiye, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke Ziraat Odası Laboratuvarı akreditasyon belgesi aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran sınırında 3 kaçak göçmen donarak can verdi Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Polisin maskesiz gezerken durdurduğu kadın: Allah beni koruyor Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor Şenol Güneş'ten maaş tepkisi: Sanki burada para kaçırılıyor         
15:26
"Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı         
15:03
Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi         
15:00
Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu'nun aldığı ceza belli oldu         
14:51
Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak         
14:39
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı         
13:57
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi 7 yıllık dostuna çıkan 13 milyonluk ikramiye kuponunu çalan kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
13:05
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 16:30:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Söke Ziraat Odası Laboratuvarı akreditasyon belgesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei