Son Dakika Haberleri: Söke Ziraat Odası'nda Mustafa Tanyeri Dönemi

Söke Ziraat Odası'nda Mustafa Tanyeri Dönemi

1 saat önce

Söke Ziraat Odasının olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Söke Ziraat Odası'nda Mustafa Tanyeri Dönemi, System.String[]
Söke Ziraat Odasının olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Yapılan seçimlerde Pamukçular Delegesi Mustafa Tanyeri'nin mavi listesi 26 oy alırken, mevcut başkan Kemal Kocabaş'ın beyaz Listesi 23 oy aldı.

Şubat 2015 tarihinde yapılan genel kurulda karşı karşıya gelen ve sonucun kuraya kaldığı seçimin rövanşı çekişmeli geçti. 4 yıl önce Mustafa Tanyeri ve Kemal Kocabaş yapılan seçim sonunda 25'er oy almış, ilçe seçim kurulu hakimliği huzurunda yapılan kur'a çekimini Kemal Kocabaş kazanmıştı. Bu kez sonuç sandıktan çıktı. Mustafa Tanyeri'nin listesi kazandı.

Söke Ziraat Odası toplantı salonundaki genel kurulda divan başkanlığını Aydın Efeler Ziraat Odası aynı zamanda Aydın ili Ziraat Odaları koordinatör başkanı olan Mehmet Kendirlioğlu yaptı.

49 Delegenin tamamının katıldığı seçimler sonunda Mustafa Tanyeri'nin listesi 26 oy, Kemal Kocabaş'ın listesi 23 oy aldı.

Seçimi kazanan meclis üyeleri şöyle: Mustafa Tanyeri, Mehmet Karakaya, Hasan Gök, Haşim İbi, Yusuf Çam, Savaş Koca, Ali Çalkama, Turgut Kemikli, Nedim Gümüş, Hasan Hüseyin Ateş, Ali Alptekin, Serkan Tarakçı, Yıldıray Gürel, Sebahattin Can, Ahmet Demircioğlu, Hüseyin Yalçın, Yalçın Pak, İsmail Girer, Varol Yavaş, Kazım Kaya, Hüseyin Akkoyun.

Seçim sonucunun belli olmasının ardından Kemal Kocabaş Mustafa Tanyeri'yi tebrik ederken, Tanyeri yaptığı konuşmada delegelere teşekkür ederek "Ziraat Odasını hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Yeni yönetim belli oldu

Ziraat Odası seçimlerini meclis hemen ilk toplantısını yaparken yedi kişilik yönetim kurulunu belirledi. Yeni Yönetim Kurulu Mustafa Tanyeri, Hasan Gök, Mehmet Karakaya, Ali Çalkama, Savaş Koca, Yıldıray Günel, Yusuf Çam'dan oluştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

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