Son Dakika Haberleri: Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim Belediyespor'dan destek
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Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim Belediyespor'dan destek

41 dakika önce

Aydın Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Didim Belediyespor Başkanı Bedri Altıntaş, Sökeli pehlivan Mehmet Atak ve kendisi gibi pehlivan olan çocukları Serkan Atak ile Mehmet Berkay Atak'a sponsor oldu.

Sökeli Başpehlivan ve oğullarına Didim Belediyespor'dan destek, System.String[]
Aydın Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Didim Belediyespor Başkanı Bedri Altıntaş, Sökeli pehlivan Mehmet Atak ve kendisi gibi pehlivan olan çocukları Serkan Atak ile Mehmet Berkay Atak'a sponsor oldu.

Didim Belediyespor Yönetim kurulu Başkanı Bedri Altıntaş, 1984 yılı Kırkpınar'da başpehlivanlık üçüncüsü olan, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde de üst üste üç yıl başpehlivan olarak tarihe geçen Söke'li Mehmet Atak ve babalarının izinden giderek, güreş sporunda hem minderde, hem de yağlı güreşlerde birçok başarı elde eden oğulları Serkan atak ve Mehmet Berkay atak'a sponsor olarak onların ihtiyacını karşıladı. Altıntaş ilk etapta Milli sporcularımıza kispet ve eşofman takımı yardımında bulundu.

Didim Belediyespor Yönetim kurulu Başkanı Bedri Altıntaş yaptığı konuşmada "Ata sporumuzu temsil eden sporcuların her zaman yanındayım. Bizler sporun her dalında ki sporcularımıza destek olmalıyız Başarının desteklenmesi gerektiğini, desteklenen her başarının da daha büyük başarıları getireceğine inanıyorum. Ben şahsım olarak onların emeklerine mutluluklarına ortak olmaya çalışıyorum, Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Pehlivan Mehmet Atak ise, "Biz Söke'liyiz, ancak Söke'den hiç bu kadar destek almadık. Oğullarım artık Bedri Altıntaş adına güreşecek. Kendisine çok teşekkür ederiz. Duyduğumuz bildiğimiz kadarıyla Bedri bey her zaman böyle yardımlar eden fedakar bir insan, Engelliler derneğine yaptığı hizmetler her zaman konuşulup takdir edilmiştir. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:23 Kaynak: İHA
Mehmet Atak, Altıntaş, Didim, Spor
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