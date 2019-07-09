Son Dakika Haberleri: Sökeli gazeteciler camialarının sorunlarını vekile anlattı
Son Dakika Güncel Haber

Sökeli gazeteciler camialarının sorunlarını vekile anlattı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke Temsilciliği, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a basın camiasının sorunlarını iletti.

Sökeli gazeteciler camialarının sorunlarını vekile anlattı, System.String[]
Milletvekili, AK Parti, Aydın, Söke, Güncel
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke Temsilciliği, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a basın camiasının sorunlarını iletti.

ABGC Söke Başkanı Levent Tuncer ile Başkan Yardımcısı Erol Özhavutçu ile bir araya gelen Ak Parti Aydın Milletvekili Yavuz; yerel basının yaşadığı sorun ve sıkıntıları dinledi. Sorunların yer aldığı bir dosya Milletvekiline sunuldu.

Yerel radyo ve televizyonların RTÜK payı ve telifler gibi giderlerinin yanında ekonomik şartlara bağlı olarak reklam gelirlerindeki azalmaya dikkat çekilirken; devlet tarafından gönderilen zorunlu yayınlar (kamu spotları) üzerinden yerel radyo ve TV'lere destek sağlanabileceği aktarıldı.

İnternet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan haber siteleri başta olmak üzere yayıncılık mecralarına denetleme getirilmesi gerektiğini belirten ABGC Söke Başkanı Levent Tuncer; "Birçok haber sitesinde yayın yapanın kime ait olduğu dahi bilinemiyor. Kurumsal olmayan adeta korsan olarak yayın yapan siteler, basın camiasında işlerini hakkıyla yapan kesime büyük zarar veriyor" dedi.

Yerel gazetelerin yaşadıkları sıkıntılara da değinen ABGC Söke Yöneticileri, gazeteleri zorlayan mevzuatlarda da mutlaka düzenleme yapılmasını beklediklerini dile getirdiler.

Varlık Barışı ile ilgili kanun teklifinin sunulduğunu belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz özellikle gazeteleri ilgilendiren BİK ile ilgili 'borcu yoktur' belgesi sıkıntılarının aşılacağını söyledi. Basın sektörünün yaşadığı sıkıntıların çözümü noktasında ABGC Söke Temsilciliği yöneticileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Yavuz; "İlettiğiniz konuları Ankara'da ilgili kurumlarla görüşüp, takipçisi olacağım" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, 2 yıl sonra RTÜK'e üye gönderecek Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir AK Partili Özhaseki'den, "Abdullah Gül'ün yeni partideki fonksiyonu nedir?" sorusuna yanıt AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sökeli gazeteciler camialarının sorunlarını vekile anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]