Son Dakika Haberleri: Sökeli işadamlarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
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Sökeli işadamlarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

1 saat önce

Söke Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı Mustafa Korhan Taşkın önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Sökeli işadamlarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret, System.String[]

Söke Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı Mustafa Korhan Taşkın önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede dernek yöneticileri Başkan Çerçioğlu'nun başarılı çalışmalarının devamını diledi.


Başkan Çerçioğlu, Söke Genç İşadamları Derneği Başkanı Taşkın'a ve dernek yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:33 Kaynak: İHA
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