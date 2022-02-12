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Sökeli kadın girişimci, ürettiği çilekleri ihraç etmek istiyor - Son Dakika

Sökeli kadın girişimci, ürettiği çilekleri ihraç etmek istiyor

12.02.2022 16:35
Sökeli kadın girişimci, ürettiği çilekleri ihraç etmek istiyor

Aydın'ın Söke ilçesinde kurduğu serada çilek üreten Nilgün Ünsel, üretim kapasitesini artırarak Rusya'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde kurduğu serada çilek üreten Nilgün Ünsel, üretim kapasitesini artırarak Rusya'ya ihracat yapmayı hedefliyor.

Özel bir şirkette çalışırken şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için geçen yıl ziraat mühendisi eşinin desteğiyle tarıma yönelmeye karar veren Ünsel, pamuk ve zeytin gibi geleneksel ürünler yerine ihracat imkanı olan çilekte üretim yapmaya karar verdi.

Evini satarak Akçakaya Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 dönümlük alanda sera kuran Ünsel, istediği verimlilik seviyesine ulaştı.

Ürünlerini Rusya'ya satmak için görüşme yürüttüğünü belirten Ünsel, gazetecilere yaptığı yatırımın çevredeki kadınlara örnek olmasını istediğini ifade etti.

Sera içerisine üç kovan arı da koyduklarını aktaran Ünsel, organik üretimle fark yaratmayı arzu ettiğini bildirdi.

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Ziraat Mühendisi, İhracat, Aydın, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sökeli kadın girişimci, ürettiği çilekleri ihraç etmek istiyor - Son Dakika


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