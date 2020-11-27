Son dakika haberi... - Sökeli kadınların örgüleri çocukları sıcak tutacak - Son Dakika

- Sökeli kadınların örgüleri çocukları sıcak tutacak

AYDIN - Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından üretilen el örgüsü giyim eşyaları, kimsesiz çocukları sıcak tutacak.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin her yıl geleneksel hale getirdiği yürek ısıtan projesi kapsamında üretilen el örgüsü giyim eşyaları, çocuk maskeleri, örgü oyuncaklar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün sevgi evlerine dağıtılmak üzere Kaymakam Soner Zeybek'e teslim edildi.

Sökeli kadınlar tarafından 350 adet civarında üretilen el emeği göz nuru atkı, kazak, yelek, bere, oyuncak gibi ürünler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan çocuklara ulaştırılacak.

Ürünleri teslim etmek üzere Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant ve Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek'i ziyaret etti. Söke Kaymakamı Soner Zeybek, çok anlamlı bulduğu proje nedeniyle Söke Kent Konseyi ve Kadın meclisi üyelerini kutladı.

Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant konuşmasında, "Kadın Meclisimiz bu yılda çocukları mutlu etmek üzere el örgülerini yaptılar. Amacımız özellikle kimsesiz çocuklarımıza anne, abla şefkati ve sıcaklığını yaşatmak. Geleneksel hale gelen bu etkinliğimizi uzun yıllar sürdürmek istiyoruz. Desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.