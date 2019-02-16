Son Dakika Haberleri: Sökeli Kadınların Örgüleri Kimsesiz Çocukları Sıcak Tutacak

Sökeli Kadınların Örgüleri Kimsesiz Çocukları Sıcak Tutacak

1 saat önce

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından üretilen el örgüsü giyim eşyaları, kimsesiz çocukları sıcak tutacak.

Sökeli Kadınların Örgüleri Kimsesiz Çocukları Sıcak Tutacak, System.String[]
Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından üretilen el örgüsü giyim eşyaları, kimsesiz çocukları sıcak tutacak.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ortaya çıkarılan el emeği göz nuru atkı, yelek, bere, oyuncak gibi ürünler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan çocuklara ulaştırılmak üzere, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na teslim edildi. 150 paketin üzerinde giyim eşyası ve el örgüsü oyuncaklar çocukları sevindirecek.

Ürünleri teslim etmek üzere Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Genel Sekreter Eylem Köprüalan Çaldıran, Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant ve Kadın Meclisi üyelerinden oluşan heyet, Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nu ziyaret etti. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Kent Konseyi'ne duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

"Kaymakamımız Sayın Tahsin Kurtbeyoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyen Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; "Kadın Meclisimizin geçen yıl olduğu gibi bu yılda çocukları mutlu etmek üzere el örgülerini yaptılar. Çocuklarımızı mutlu ettiğimizi bilmek bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Bu projenin geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

Tahsin Kurtbeyoğlu, Kent Konseyi, Söke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı

Yeğenini Öldürüp Kanını İçen Cani Kadın Gözaltına Alındı Avcılar'da Vahşet: 1 Buçuk Yaşındaki Kızına...
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 10:19:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sökeli Kadınların Örgüleri Kimsesiz Çocukları Sıcak Tutacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]