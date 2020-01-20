Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu - Son Dakika

Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu

6 saat önce

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi Kerem Birdal, mekanında oluşturduğu kütüphaneye Bağarası Mahallesi'nin şehidi Oğuz Arslan'ın adını verdi.

Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu, System.String[]

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi Kerem Birdal, mekanında oluşturduğu kütüphaneye Bağarası Mahallesi'nin şehidi Oğuz Arslan'ın adını verdi.


Kerem Birdal kahvehanede oluşturduğu kitaplıkla müşterilerinin kitap okumasını sağlıyor. Kahvehane müşterilerinin kitap okumaya ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken işletmeci Kerem Birdal; oluşturduğu kütüphanede kitap sayının artması için de kitapseverlerin katkılarını beklediklerini dile getiriyor.


Halkın boş zamanlarında kitap okuması, gençlerin kitap okuma alışkanlığının artması için kütüphane oluşturduklarını belirten Kerem Birdal; "Kitap sayımızı arttırmayı istiyoruz. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz. Şehidimizin anısına oluşturduğumuz kütüphaneye Şehit Oğuz Arslan'ın adını verdik" dedi. - AYDIN

Bağarası, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti
Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:48:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sökeli kahveci şehidin adına kütüphane oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]