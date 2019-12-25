Sökeli kuaförler gelin saçının düğün paketinden çıkarılmasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sökeli kuaförler gelin saçının düğün paketinden çıkarılmasını istedi - Son Dakika

Sökeli kuaförler gelin saçının düğün paketinden çıkarılmasını istedi

6 saat önce

Söke Berberler ve Kuaförler Odası hem esnafını hem de vatandaşların tercih hakkını düşünerek anlamlı bir girişimde bulundu.

Sökeli kuaförler gelin saçının düğün paketinden çıkarılmasını istedi, System.String[]

Söke Berberler ve Kuaförler Odası hem esnafını hem de vatandaşların tercih hakkını düşünerek anlamlı bir girişimde bulundu.


Oda Başkanı Samed Can ve yöneticiler, gelin saçının düğün paketlerinden çıkarılması için düğün salonu işletmecileriyle görüştü. Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can girişimlerine, düğün salonu işlemecilerinden olumlu dönüş aldıklarını ifade etti.


Bilindiği gibi birçok düğün salonları müşterilerine salonun yanında kuaförlük hizmeti dahil çeşitli hizmetleri toplam fiyat üzerinden paket halinde sunuyor. Bu durumda düğün sahiplerinin tercih hakkı pek kalmazken, belki de en önemli günlerinde yıllardır müşterisi olduğu kuaförlerinden vazgeçmek durumda kalabiliyor. Diğer taraftan paketlere dahil olmayan berber ve kuaförler de piyasa şartlarında rekabete yenik düşebiliyor. Camiada önemli olan bu sorun karşısında Söke Berberler ve Kuaförler Odası harekete geçerek girişimde bulundu. Düğün salonları ile görüşen oda yönetimi düğün paketlerinden 'gelinbaşı' taramasının çıkarılmasını isterken, Söke'deki düğün salonu işletmecileri de konuya duyarlı davrandı.


Söke Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Samed Can; "Kuaförlerimizden bu yönde talepler gelmekteydi. Düğün sezonu öncesinde bu yönde görüşmeler yapmak üzere düğün salonu işletmecilerimizi ziyaret ettik. Sağ olsunlar onlar da duyarlı yaklaştılar. Düğün salonu işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Burada esnafımızla birlikte düğün yapacak vatandaşlarımızın da faydasını düşündük. Biliyorsunuz insanlar berber ve kuaförlerini pek değiştirmezler. Hayatlarının en önemli gününde kendi kuaförüne saçını taratmak istiyor. Gelin saçının paketten çıkarılması vatandaşların tercih hakkını da sağlayacaktır" dedi. - AYDIN

Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor!
Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşlarına maliyeti ne?

Son Dakika Haberleri
20:16 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
20:15 Sudan'da Noel ayini düzenlendi - Son Dakika
20:15 AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki - Son Dakika
20:14 Batman valiliği, ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
20:13 Kars bilal erdoğan 21'inci yüzyıl türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:19:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sökeli kuaförler gelin saçının düğün paketinden çıkarılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]