Sökeli Melike nine, 100. yaşını kutladı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Melike Kapsal, 100. yaşını çocuklarıyla pasta keserek kutladı.

Yenicami Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Melike Kapsal için doğum günü kutlaması yapıldı.

Çocuklarının sürprizi karşısında duygulanan Kapsal, "Rabbim temiz yaşlılık verdi, temiz ölüm nasip etsin." diye konuştu.

Aklı başında ve sağlığı yerinde olduğu için şükrettiğini belirten Kapsal, sağlıklı yaşam için sırrının zeytinyağ, ceviz, soğan, sarımsak olduğunu söyledi.