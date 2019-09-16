Son Dakika Haberleri: Sökeli Öğrencinin Teknofest Başarısı
Son Dakika Güncel Haber

Sökeli Öğrencinin Teknofest Başarısı

1 saat önce

Söke Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aslışah Bakırcı, İstanbul'da gerçekleşecek Teknofest'in "İnsanlık Yararına Teknoloji" dalında adını finalistler arasına yazdırdı.

Sökeli Öğrencinin Teknofest Başarısı, System.String[]

Söke Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aslışah Bakırcı, İstanbul'da gerçekleşecek Teknofest'in "İnsanlık Yararına Teknoloji" dalında adını finalistler arasına yazdırdı. Teknofest'te Söke ve Aydın ilini temsil edecek tek öğrenci olan Aslışah Bakırcı; "Serviste unutulan çocuklar" adlı projesi ile finale kalmayı başardı. 19-22 Eylül tarihlerinde yapılacak Teknofest İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşecek.


Haber bültenlerinde izlediği serviste unutulan çocuk hikayelerinin kendisini etkilediğini ve bunun üzerine projenin prototipini hazırladığını belirten Aslışah; "Servis minibüslerinde koltukların altına yerleştirilecek sensörlar, belirli bir süre sonunda koltuktaki ağırlığı hissederek ikaz veriyor. Bu projeyi öğretmenlerimle birlikte geliştirdik ve yarışmaya sunduk. Finale kalmayı başardık" dedi.


8 sınıf öğrencisi Aslışah Bakırcı, beraberinde öğretmenleri Adile Aydemir ve Uğur Altın ile Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Perşembe günü İstanbul'a hareket edecek olan öğrenci, Başkan Yardımcısı Mustafa iberya Arıkan'a Teknofest finallerine kaldığı projesi ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan başarısından dolayı Aslışah Bakırcı'yı ve başarısında emeği olan öğretmenlerini kutladı. - AYDIN

İstanbul, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyadan ailesine mesaj yollayan firari cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı Ahmet Davutoğlu yeni parti için çalışmaları hızlandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sökeli Öğrencinin Teknofest Başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]