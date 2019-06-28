Sökeli pehlivanlara Başkan Tuncel'den destek
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Sökeli eski Başpehlivan Mehmet Keçe Atak'ın oğulları Serkan ve Mehmet Berk Atak da babalarının yolunda ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
Sökeli eski Başpehlivan Mehmet Keçe Atak'ın oğulları Serkan
ve Mehmet Berk
Atak da babalarının yolunda ilerliyor. İki genç güreşçi 30 Haziran'da Isparta
'da, 5-6-7 Temmuz'da ise Kırkpınar
'da er meydanına çıkacak.
Söke'nin güreşçilerine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel destek verirken, güreşçiler meydanlarda Söke Belediyesi
ismini taşıyacak. Başkan Tuncel güreşçiler Serkan ve Mehmet Berk Atak'a adlarının işlemesinin yer aldığı kispetleri hediye etti.
Babaları Mehmet Keçe Atak ile birlikle Başkan Tuncel'i ziyaret eden genç güreşçiler Serkan ve Mehmet Berk Atak'a başarılar dileyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Söke Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanındayız. Yağlı Güreşlerde ilçemizi ve Söke Belediyesi'ni temsil edecek pehlivan kardeşlere başarılar diliyorum" diye konuştu.
Güreşçiler Başkan Tuncel kendilerine gösterdiği yakınlık ve destekten dolayı mutlu olduklarını belirterek; "Söke'mize başarılarla dönmek istiyoruz" dediler. - AYDIN
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