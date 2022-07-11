SökeMilas yolunda kaza; 2 yaralı.. - Son Dakika
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SökeMilas yolunda kaza; 2 yaralı..

11.07.2022 12:11
SökeMilas yolunda kaza; 2 yaralı..

Söke-Milas Karayolu üzerinde meydana gelen kazada ticari araç, kamyona arkadan çarptı.

Söke-Milas Karayolu üzerinde meydana gelen kazada ticari araç, kamyona arkadan çarptı. Kazada ticari araç sürücüsü ile yolcu yaralandı.

Kaza, Söke- Milas Karayolu Didim Kavşağı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke- Milas Karayolu üzerinde seyreden E.G. (52) yönetimindeki 48 T 5513 plakalı ticari taksi, aynı güzergahta seyir halinde olan N.T.(49) yönetimindeki 07 AGB 107 plakalı kamyona arkadan çarptı. Didim Kavşağı'na yakın bölgede meydana kazada ticari taksi kullanılamaz hale gelirken araç sürücü E.G. ile araçta yolcu olarak bulunan Ü.Ş. (32) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı görenler durumu Sağlık ekiplerine ve Jandarmaya haber verdi. Ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa SökeMilas yolunda kaza; 2 yaralı.. - Son Dakika

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