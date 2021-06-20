Sökespor: 3 Kuşadası Gençlikspor: 2

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip Kuşadasıspor 55. Dakikada 1-0 öne geçti. Müsabakanın 62. Dakikasında Sökespor frikikten İsa Akgöl'le beraberliği yakaladı. Sökespor maçın 65. Dakikasında Doğukan Güngör'ün bulduğu golle 2-1 öne geçti. 72. dakikada İsa Akgöl'ün kendi kalesine attığı golle 2-2 lik beraberlik sağlandı. Maçın 85. dakikasında Engin Taşdemir'in golüyle Sökespor 3-2 öne geçti. Böylelikle derbinin kazananı E.G. Sökespor oldu. - AYDIN

Eşin Grup Sökespor kendi sahasında karşılaştığı Kuşadasıspor'u 3-2 lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sökespor, ligin dördüncü maçında Söke Şehir Stadyumunda Kuşadasıspor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelenin ilk devresi 0-0 sonuçlandı.

Bölgesel Amatör Lig 8. grup ilk maçında Kuşadası 'nda oynanan maçta 1-0 yenilenen Sökespor, Söke'deki karşılaşmada ise Kuşadası Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.

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