Son Dakika Haberleri: Sökespor evinde ilk galibiyetini aldı
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Sökespor evinde ilk galibiyetini aldı

7 saat önce

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Sökespor, hafta sonu oynadığı maç ile taraftarını sevindirdi.

Sökespor evinde ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Sökespor, hafta sonu oynadığı maç ile taraftarını sevindirdi. Ayvalıkgücü Belediyespor'u sahasında konuk eden Sökespor rakibini 4-0 yenerek sahasında ilk galibiyetini aldı.


Maç öncesi taraftarın yanı sıra kadınları ve Söke spora destek veren herkesi maça davet eden Sökespor, seyircisini 4-0'lık galibiyetle sevindirdi. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8 Grup'ta mücadele eden Sökespor, konuğu Ayvalıkgücü'nü 4-0 yenerek 3 puan sevinci yaşadı. Taraftarın yoğun desteğini gören Sökesporlu oyuncular adeta golleri taraftara teşekkür etti. - AYDIN

Ayvalıkgücü Belediyespor, Söke, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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