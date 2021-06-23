Sökespor İscehisar'dan bir puan koparabildi

Sökespor hafta sonunda Kuşadası galibiyeti sonrasında mutlak üç puan için gittiği Afyon'da İscehisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sökespor, Bölgesel Amatör lig 8. Grup karşılaşmalarının beşinci maçında Afyonkarahisar Kocatepe 1 nolu çim sahada İscehisarspor ile karşılaştı. Nefes kesen mücadelenin ilk devresi 0-0 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında eşit giden mücadelenin 72. Dakikasında Sökespor Doğukan Güngör'ün golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 77. Dakikada Afyon ekibi İscehisarspor skoru eşitleyerek maç 1-1 sona erdi. - AYDIN