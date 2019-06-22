Son Dakika Haberleri: Sökespor kongresinden yönetim çıkmadı
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Sökespor kongresinden yönetim çıkmadı

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta ertelenen Sökespor Kulübü kongres,i bir kez daha ertelendi.

Sökespor kongresinden yönetim çıkmadı, System.String[]
Geçtiğimiz hafta ertelenen Sökespor Kulübü kongres,i bir kez daha ertelendi.

Kongrede Başkanlık ve yönetim için aday çıkmazken, kongreye gelen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yöneticilerle bir görüşme yaptı. Görüşmenin sonunda katılımcılar ve kamuoyuna yapılan açıklamada; bir hafta daha beklenilmesi, bu süre içinde yapılacak istişarelerle yeni ve güçlü bir yönetimin oluşturulması kararı alındığı belirtildi. Sökespor'un kongre için 29 Haziran tarihinde yeniden toplanması bekleniyor.

Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım sözleri ile konuşmasına başlayan mevcut Kulüp Başkanı Yusuf Günal; "Üç yıl emek verdiğim takımda bugün aday çıkmaması nedeniyle çok üzüldüm. Ama başkanımız bir hafta opsiyonla çözüm bulacağız deyince şu ana mutlu oldum" dedi.

Sökespor bizim olmazsa olmazımız. Bu kulüpte hepinizin, hepimizin emeği var. Bu emeklerin yok olması bizi üzer. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ciddi bir çalışma yapacağız. Daha önce Sökespor'a emek vermiş arkadaşlarımızla bir araya gelip konuşacağız. Söke'de iş yapan fabrikalarımız ve iş adamlarımızla görüşeceğiz. Biz belediye olarak yapabileceklerimize bakacağız. Söke Belediyesi olarak mali portre içerisinde yapabileceklerimiz belli. Söke Belediyesinin sorunlarını çözeceğimiz gibi inşallah Sökespor'umuza da faydalı olacağız. Hep birlikte taşın altına elimizi koyup, bu işi çözeceğiz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
Söke, Spor
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