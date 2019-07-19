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Sökespor resmen BAL'da

42 dakika önce

Günlerdir ligde kalabilmesi için gerekli paranın yatırılmaması ihtimaliyle karşı karşıya kalan Sökespor'da ortaya çıkan kriz, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in devreye girmesiyle aşıldı.

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Günlerdir ligde kalabilmesi için gerekli paranın yatırılmaması ihtimaliyle karşı karşıya kalan Sökespor'da ortaya çıkan kriz, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in devreye girmesiyle aşıldı.

Sökespor'un Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele etmeye devam edebilmesi için Futbol Federasyonu'na yatırılması gereken meblağ, banka hesabına yatırıldı.

Sökespor Kulübü'nü yeni başkanı Evren Gül beraberinde mevcut başkan Yusuf Günal ve yeni yönetici Musa Karaçolak ile banka şubelerinden gerekli işlemleri yaptı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i talimatıyla Söke Belediyesi'nden temin edilen 22 Bin Liralık meblağ, Sökespor Başkanları tarafından Federasyonun hesabına yatırıldı.

Sökespor şu andan itibaren resmen BAL'nde diyerek sözlerine başlayan Yusuf Günal; "Belediye Başkanımız Levent Tuncel söz verdiği gibi parayı hesabımıza gönderdi. Bizde yeni başkan arkadaşımız Evren Gül ile birlikte 2019-2020 sezonu için parayı yatırdık. Artık iş transferler ve sezonun açılmasını beklemekte. Hayırlı olsun" dedi.

Sökespor'un yeni Başkanı Fuat Evren Gül ise; "Sayın Belediye Başkanımız Levent Tuncel gerekli olan 22 Bin Lira paranın çıkışı için talimat verdi. Aldık, yatırdık. Önümüzdeki süreçte ilk olarak hocamızı bulup, anlaşıp ardından etrafımızda ne kadar Söke'nin çocuğu genç, bizi üzmeyecek, yüreği ile oynayacak kardeşlerimizi toplayacağız. Belki mütevazi bütçelerle, mütevazi bir takım kuracağız ancak amaçlarımız büyük olacak ve Söke'nin büyük ismine yakışır olacak. Herkesin desteklerine ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - AYDIN
Futbol Federasyonu, Söke Belediyesi, Evren, Söke, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
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