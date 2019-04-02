Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü'nün Restorasyonu Resmen Tamamlandı

Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad şehrinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Sokollu Mehmed Paşa (Drina) Köprüsü'nün Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) gerçekleştirilen restorasyonunun teknik kabulü yapıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Visegrad şehrinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Sokollu Mehmed Paşa (Drina) Köprüsü'nün Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) gerçekleştirilen restorasyonunun teknik kabulü yapıldı.



Osmanlı tarihinin en önemli sadrazamlarından Sokollu Mehmed Paşa'nın adını taşıyan ve ülkedeki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan tarihi köprünün restorasyonun tamamlanması ve teknik kabulünün yapılması dolayısıyla tören düzenlendi.



Törene, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Çevre, İnşaat ve Ekoloji Bakanı Srebrenka Golic'in yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ve Visegrad Belediye Başkanı Mladen Djurevic de katıldı.



Büyükelçi Koç, burada yaptığı açıklamada, ortak tarih ve kültürün en güzel örneklerinden biri olan köprünün, dünya tarihi açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.



Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü'nün yapımının bir anlamda tarihe ışık tuttuğunu kaydeden Koç, "Nesillerden nesillere aktarılan böyle bir tarihin de ayakta kalmasına olanak sağlanıyor. Aslında bu köprünün başarıyla tamamlanması, bugün teknik kabul vesilesiyle burada bulunmamız, yakın iş birliğinin ve çalışmanın bir eseri." dedi.



Koç, TİKA'nın ülke genelinde 850 projeye imza attığını anımsatarak, "Yeni projeleriyle sahada etkin olarak çalışan TİKA'nın, hem kültürel mirasın ayakta tutulması hem de kalkınma ağırlıklı projelerine değinmek istiyorum. Zira bu projeler ekonomik büyümeyi de beraberinde getiriyor." diye konuştu.



Köprünün aynı zamanda turizm potansiyeli olan bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını söyleyen Koç, "Eğer diğer komşu ülkeleri düşünmezsek Bosna Hersek'e gelen turistler bakımından Türkiye birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla bu köprü de bir cazibe merkezi oluşturacak. Hem sosyal hem ekonomik ve siyasal anlamda önemli bir projenin tamamlandığını belirtmek istiyorum." dedi.



"TİKA'nın Balkanlar'da yürüttüğü en önemli projelerden biri"



Alımcı da iki ülkenin ortak tarih mirası bu köprünün sağlamlaşmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, TİKA'nın buradaki çalışmalarının 2010'da başladığını hatırlattı.



Köprüdeki eksiklikler tespit edilerek 2010'da Visegrad Belediyesi, ilgili bakanlık ve TİKA arasında iş birliği protokolü imzalandığını kaydeden Alımcı, "TİKA olarak biz köprünün onarımı içerisinde köprünün ayaklarının sağlamlaştırılması, taş tahkimatların yapılması, döşeme taşlarının yaptırılması ve yeniden düzenlenmesi, kenar taşlarının düzenlenmesi ve harç yapılarının enjeksiyonunun yürütülmesi noktasında birçok çalışma yürüttük." dedi.



Alımcı, köprünün onarımı, aydınlatmanın düzenlenmesi ve hatıl taşlarının değiştirilmesi noktasında UNESCO temsilcilerinin de çok yardımcı olduğunu aktararak, "Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü'nün restorasyonu TİKA'nın Balkanlar'da yürüttüğü en önemli projelerden birisidir." diye konuştu.



Golic ise teknik kabulün gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugünkü törenle restorasyon sürecinin resmi olarak da sona erdiğinin altını çizdi.



Projenin önemine işaret eden Golic, bu köprünün restore edilmesinin tüm bölge için büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.



Bosna Hersek-Sırbistan sınırındaki Drina Nehri üzerine 1571-1577 yıllarında inşa edilen köprünün restorasyonu yaklaşık 5 milyon avroya mal edildi.



UNESCO tarafından 2007'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne de alınan köprü, aynı zamanda dünya kültür mirası içinde yer alan 6 köprüden biri olarak biliniyor.

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