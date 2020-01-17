Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Ebubekir, ülkedeki çiftçiler ile büyükbaş hayvan sahipleri arasında yaşanan çatışmaların dini, etnik ya da siyasi değil ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da en yüksek dini merci olarak kabul edilen Sultan Ebubekir, Lagos şehrinde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, ülkede yıllardır devam eden çiftçiler ile çobanlar arasındaki çatışmaya değindi.

Ebubekir, "Herhangi bir güvenlik sorununa etnik ya da dini bir renk veriliyor. Bu durum çok tehlikeli." ifadesini kullandı.

Siyasi grupların ülkedeki güvenlik sorunuyla ilgili her olayı kendi siyasi gündemlerine göre kullandıklarına dikkati çeken Ebubekir, "Çobanlar ile çiftçiler arasında ekonomik olarak hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebubekir, çiftçilerin ürüne, çobanların da hayvanlarını otlatmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Dolayısıyla çiftçiler ile çobanlar arasındaki sorun, ekonomi kaynaklı bir sorundur, siyasi, dini veya etnik değil." dedi.

Ülkedeki tüm siyasi gruplara çağrı yapan Ebubekir, ülke ekonomisini de olumsuz etkileyen ve hayat biçimlerindeki değişikliğe bağlı yaşanan bu sorunlara karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Nijerya'da göçebe çobanlara ait yüzlerce büyükbaş hayvanın çiftlik alanlarına girerek ekinleri tahrip etmesi ve diğer taraftan köylüler tarafından bu hayvanların çalınması, çatışmaların nedeni olarak gösteriliyor.

Nijerya hükümeti krizi önlemek için farklı adımlar atsa da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybediyor.