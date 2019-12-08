Sokotra Adası'nı fırtına vurdu
6 saat önce
Yemen'in Sokotra Adası'nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
Yemen'in Sokotra Adası'nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine yol açtı.
Sokotra Adası'nda etkili olan tropik fırtına "Pawan" nedeniyle dalgaların 3-4 metreye yükseldiği ve şiddetli yağış sonucu nehirlerin taştığı belirtildi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara yol açarken, bazı evlerin tamamen yıkıldığı öğrenildi. Selde can kaybı yaşanmazken, çiftliklerin ve hayvanların zarar gördüğü belirtildi.
(İHA)
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