Sokotra'daki kabileler, BAE destekli güçlerin kontrolündeki vilayette kaosun hakim olduğunu vurguladı - Son Dakika

Sokotra'daki kabileler, BAE destekli güçlerin kontrolündeki vilayette kaosun hakim olduğunu vurguladı

28.01.2021 12:55
Sokotra'daki kabileler, BAE destekli güçlerin kontrolündeki vilayette kaosun hakim olduğunu vurguladı, System.String[]

Yemen'in güneyinde yer alan Sokotra vilayetindeki kabilelerin lideri İsa bin Salim bin Yakut, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GKK) eline geçmesinin ardından vilayetteki yaşam koşullarının giderek kötüleştiğini ve tam anlamıyla bir kaos ortamının hakim...

Yemen'in güneyinde yer alan Sokotra vilayetindeki kabilelerin lideri İsa bin Salim bin Yakut, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GKK) eline geçmesinin ardından vilayetteki yaşam koşullarının giderek kötüleştiğini ve tam anlamıyla bir kaos ortamının hakim olduğunu belirtti.

Bin Yakut, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sokotra'da kötüleşen yaşam koşulları ve kaos ortamından BAE destekli GGK'yi sorumlu tuttu.

Yemenli kabile lideri, "GGK'nin silah zoruyla ele geçirmesinin ardından Sokotra, yaşam koşullarının kötüleştiği, tam bir kaos ortamının hakim olduğu, fiyatların yükseldiği ve maaşların ödenmediği günlere tanık oluyor." ifadelerini kullandı.

"Sokotra, ne zamana kadar milislerin elinde kalacak?"

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile "sessiz" kalmakla suçladığı hükümete seslenen Bin Yakut, "Sokotra, ne zamana kadar meşru hükümete bağlı olmayan milislerin elinde kalacak?" sorusunu yöneltti.

Yemen hükümetinin geçici başkent Aden'de çalışmalarına başladığını hatırlatan Bin Yakut, artık meşru yönetimin Sokotra'ya dönmesinin önünde engel kalmadığını kaydetti.

Sokotra'nın Yemen'e ait olduğu vurgusu

Bedeli ne olursa olsun Sokotra'nın egemenliğini baltalamaya çalışanların karşısında duracaklarını, paralı askerler ve hainler aracılığıyla ülke topraklarında planlarını uygulamaya çalışan tüm yabancı güçlere karşı mücadele edeceklerini ifade eden Bin Yakut, Sokotra'nın Yemen'e ait olduğunun altını çizdi.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran 2020'de hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ile yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan ve Hint Okyanusu'nda stratejik açıdan oldukça önemi bir konumda bulunan Sokotra'da, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında güç mücadelesi yaşanıyor.

Kabile, Silah, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokotra'daki kabileler, BAE destekli güçlerin kontrolündeki vilayette kaosun hakim olduğunu vurguladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Operasyonda inanılmaz görüntü! Korona tedavisinde kullanılan ürünlerin bulunduğu depoda canlı balık çıktı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu
Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı         
13:23
Köpekleri Köpekleri "Dövüş" adı altında birbirine parçalattılar! O anlar saniye saniye kamerada         
12:42
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor         
12:19
Alevler arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi Alevler arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi         
11:27
Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi         
11:13
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 13:40:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokotra'daki kabileler, BAE destekli güçlerin kontrolündeki vilayette kaosun hakim olduğunu vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei