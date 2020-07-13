Sokotra'daki kabilelerden "BAE ve Suudi Arabistan işgalinin sonlandırılması" çağrısı - Son Dakika

Sokotra'daki kabilelerden "BAE ve Suudi Arabistan işgalinin sonlandırılması" çağrısı

Yemen'in Sokotra vilayetindeki kabile şeyhlerinin lideri Şeyh İsa bin Salim bin Yakut, bölgede "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan işgalinin tamamen sonlandırılması" çağrısında bulundu.

Yemen'in Sokotra vilayetindeki kabile şeyhlerinin lideri Şeyh İsa bin Salim bin Yakut, bölgede "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan işgalinin tamamen sonlandırılması" çağrısında bulundu.

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Bin Yakut, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK), BAE ve Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip Sokotra'ya zarar verecek işgal planlarını uygulamaya başlamakla suçladı.

"BAE ve Suudi Arabistan'ın GGK olarak isimlendirilen aracıyla gerçekleştirdiği işgal hedeflerine ait çirkin ve kötü tablonun net bir şekilde görüldüğünü" ifade eden Bin Yakut, bu durumun, Sokotra halkına ve Birleşmiş Milletler tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesinde koruma altına alınmış, nadir doğal kaynaklara karşı yürütülen "acımasız saldırıda" görüldüğünü belirtti.

Bin Yakut, GGK'nin "BAE ve Suudi Arabistan işgal güçlerinin planlarını uygulamakta gecikmediğini" ifade etti.

Kabilelerin lideri, ülkenin güneyini kuzeyinden ayırmak isteyen GGK'nin Sokotra'da denize ve adanın farklı girişlerine bakan, dağlık keşif bölgelerinde yeni askeri noktalar oluşturduğunu kaydetti.

Sokotra'daki kabile liderlerini, önde gelen şahısları, Yemen halkını, uluslararası, insan hakları ve çevre örgütlerini, "yıkıcı işgal güçlerinin uygulamaları karşısında derhal müdahalede bulunmaya, işgali tamamen sonlandırmaya" çağıran Bin Yakut, Yemen Cumhurbaşkanlığından da "işgal güçleri" ve onların uygulamaları karşısındaki toleranslı tutumundan vazgeçmesini talep etti.

BAE ve Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bin Yakut, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu kentine baskın düzenlemesi için GGK'nin yolunu hazırlamakla" suçlamıştı.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, aynı gün (19 Haziran) hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle, 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Suudi Arabistan, Değerli Taş, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 23:53 Kaynak: AA

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