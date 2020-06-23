Sokotra Valisi Mahrus: "Suudi Arabistan, Güney Geçiş Konseyi'nin kenti ele geçirmesine izin verdi" - Son Dakika

Sokotra Valisi Mahrus: "Suudi Arabistan, Güney Geçiş Konseyi'nin kenti ele geçirmesine izin verdi"

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, ülkede Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek için kurulan Arap koalisyonunun öncülüğünü yapan Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra'yı ele geçirmesine izin vermekle suçladı.

Sokotra Valisi Mahrus:

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, ülkede Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek için kurulan Arap koalisyonunun öncülüğünü yapan Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra'yı ele geçirmesine izin vermekle suçladı.

İstanbul'dan yayın yapan Yemen uydu kanalı "El-Mehriyye"ye açıklamada bulunan Mahrus, "Suudi Arabistan güçlerinden, gerginliğin tırmandırılmaması konusunda teminat almıştık. Ancak Suudi Arabistan geri adım attı ve GGK milislerinin Sokotra'da kontrolü sağlamasına izin verdi." dedi.

Sokotra'nın, koalisyon güçlerinin, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye yönelik baskı aracı haline geldiğini kaydeden Mahrus, kentin yeniden meşru hükümetin kontrolüne gireceğini savundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ile GGK'nin, ateşkes çağrılarına olumlu karşılık verdiğini ve taraflar arasında Suudi Arabistan'da bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini belirtmişti.

Sokotra Adası'ndaki gelişmeler

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

Sokotra, son dönemde BAE'nin desteklediği silahlı oluşumların, önemli tesisleri kontrol etme girişimlerine sahne oluyor.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra, sahip olduğu biyolojik önem ve çeşitlilik sebebiyle 2017'de UNESCO tarafından "uluslararası deniz bölgeleri" listesine alınmıştı.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokotra Valisi Mahrus: 'Suudi Arabistan, Güney Geçiş Konseyi'nin kenti ele geçirmesine izin verdi' - Son Dakika

Son Dakika

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım         
00:53
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı         
00:17
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri         
00:01
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı         
00:01
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu         
23:33
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
23:24
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak         
22:45
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 04:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokotra Valisi Mahrus: "Suudi Arabistan, Güney Geçiş Konseyi'nin kenti ele geçirmesine izin verdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei