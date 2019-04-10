Söktükleri Çatıdan Düştüler

Rize
'nin Çayeli
ilçesinde sökmek için çıktıkları 3 katlı binanın çatısından düşen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Madenli
beldesi Habiboğlu Mahallesi'nde, Osman Keskin
(59), Mehmet Akif (24) ve İbrahim Taşçı (55), ücret karşılığı onarım için üç katlı binanın çatısına çıktı.
Çalışma sırasında sökülen çatının çökmesi sonucu düşen işçilerden Keskin olay yerinde hayatını kaybetti, İbrahim ve Mehmet Akif Taşçı ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.