Son Dakika Haberleri: Söktükleri Çatıdan Düştüler

Söktükleri Çatıdan Düştüler

2 saat önce

Rize'nin Çayeli ilçesinde sökmek için çıktıkları 3 katlı binanın çatısından düşen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Söktükleri Çatıdan Düştüler, System.String[]
Rize'nin Çayeli ilçesinde sökmek için çıktıkları 3 katlı binanın çatısından düşen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Madenli beldesi Habiboğlu Mahallesi'nde, Osman Keskin (59), Mehmet Akif (24) ve İbrahim Taşçı (55), ücret karşılığı onarım için üç katlı binanın çatısına çıktı.

Çalışma sırasında sökülen çatının çökmesi sonucu düşen işçilerden Keskin olay yerinde hayatını kaybetti, İbrahim ve Mehmet Akif Taşçı ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:21 Kaynak: AA
Keskin, Çayeli, Rize, Güncel
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