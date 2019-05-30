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Sokullu Caddesi'ne gece yarısı asfalt yeniliği

54 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü gibi kamu kurum kuruluşlarının bulunduğu Vatan Bulvarı'nın önemli bağlantı yolu Sokullu Caddesi'nin Kapalı Çarşamba Pazarı bölümünü gece çalışmasıyla asfaltlandı.

Sokullu Caddesi'ne gece yarısı asfalt yeniliği, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü gibi kamu kurum kuruluşlarının bulunduğu Vatan Bulvarı'nın önemli bağlantı yolu Sokullu Caddesi'nin Kapalı Çarşamba Pazarı bölümünü gece çalışmasıyla asfaltlandı. Çalışmaları Belediye Başkanı Ümit Uysal da yerinde denetledi.

Antalya'nın kalbi Muratpaşa'da, kentin en kapsamlı cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, kent içi trafikte bağlantı yolu olarak önemli bir işleve sahip Sokullu Caddesi'nde gece saatlerinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurulu İl Müdürlüğü, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi kamu kurum kuruluşlarını bulunduğu Vatan Bulvarı'nı bir yanda Akın Caddesi üzerinden Gazi Bulvarı'na diğer yanda Anafartalar Caddesi üzerinden kent merkezine bağlayan Sokullu Caddesi'nde çalışmalar 2 gecede tamamlandı. İftar saatinin hemen ardından başlayan çalışmaları, ilk gecesinde Başkan Uysal, bizzat denetledi.

Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin Sokullu Caddesi'nin Kapalı Çarşamba Pazarı bölümünde gerçekleştirdiği çalışma kapsamında önce eski asfalt, iş makineleriyle tamamen kazındı. Asfalt kazıma temizlik işlemenin ardından gecenin ilerleyen saatlerinde sıcak asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların ilk gecesinde caddenin eski sanayi sitesine gidiş aksı yenilenirken 2'nci gece geliş yolunda çalışmalar tamamlandı.

Başkan Uysal, Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen cadde ve sokak yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, Sokullu Caddesi'nde çalışmanın iki etap halinde gerçekleştirileceğini söyledi. İlk etapta caddenin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne olan kısmının toprağa kadar inerek sıfırdan yenilendiğini belirten Başkan Uysal, "30-40 yıl ömürlü asfalt döküyoruz. Kendi ürettiğimiz nitelikli asfaltı döküyoruz. Gündüz çok işlek bir cadde olduğu için gece 400 metrelik ilk etabı bitirip sonrasında karşı etapta çalışmalar devam edecek" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:17 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Güncel
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