Sokullu'nun yaptırdığı külliyenin kubbe kurşunlarının çalınması

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin çalınan kubbe kurşunlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'ndeki yaklaşık 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kubbelerini örten kurşunların çalınması üzerine çalışma başlatan Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri hurdacıya satılmak istenen 54 kilogram kurşun ele geçirdi.

Kurşun plakaları çaldıkları gerekçesiyle yakalanan iki kişinin, daha önce çaldıkları kurşunların bir kısmını kilosu 20 kuruştan hurdacıya sattıkları belirlendi.

Kurşun örtünün yenilenmesi için Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Çalışmaların maliyetinin ise 100 bin lirayı geçebileceği tahmin ediliyor.

Dün, külliyenin kubbesindeki kurşun plakaları çalıp satmak isteyen İ.A. (17) ve Ş.G. (16) suç üstü yakalanmıştı. Hırsızlıktan 7 dosyası olduğu belirlenen İ.A, tutuklanmış, Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcının adli kontrol kararına itirazı sonrası Ş.G. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.