NAe Sao Paulo için "yürütmenin durdurulması" talep edildi - Son Dakika
Üye Girişi

NAe Sao Paulo için "yürütmenin durdurulması" talep edildi

24.08.2022 15:42
NAe Sao Paulo için "yürütmenin durdurulması" talep edildi

Sökümü için Brezilya'dan İzmir'e getirilmek üzere yola çıkan uçak gemisi NAe Sao Paulo için verilen izin işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvuruldu.

Sökümü için Brezilya'dan İzmir'e getirilmek üzere yola çıkan uçak gemisi NAe Sao Paulo için verilen izin işleminin yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın da aralarında olduğu grup, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya geldi.

İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına iletilen dilekçede, "yaşam hakkına yönelik tehlikenin büyüklüğü ve sürecin geri döndürülemezliği" dikkate alınarak idarenin savunması alınmaksızın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün izin işleminin yürütmesinin durdurulması" talep edildi.

Davacılar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Tabip Odası Başkanlığı, İzmir Barosu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, EGEÇEP Derneği ile Foça ve Aliağa'da ikamet eden bazı kişiler yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, asbest içeren geminin derhal durdurulması gerektiğini savundu.

Bunun için mahkemeye başvurduklarını belirten Soyer, "Gelen gemi falan değil, gemi olma özelliğini tamamen yitirmiş bir kargo geliyor. Bu kargo bir zehir kargosu, çöp kargosu. Öncelikle bunu iyi anlamamız lazım." dedi.

YORUMLAR
500
İYİ Partili Sıdalı: 'Zehir saçan NAe Sao Paulo gemisini karasularımızın dışında tutmak milli mecburiyet' İYİ Partili Sıdalı: 'Zehir saçan NAe Sao Paulo gemisini karasularımızın dışında tutmak milli mecburiyet' Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti Başkan Soyer, Kocatepe'den İzmir'e taşınacak Türk bayrağını teslim etti
Kaynak: AA

Tunç Soyer, Sao Paulo, Brezilya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NAe Sao Paulo için 'yürütmenin durdurulması' talep edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:40:19. #1.13#
SON DAKİKA: NAe Sao Paulo için "yürütmenin durdurulması" talep edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement