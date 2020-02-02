Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı - Son Dakika

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Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı
7 saat önce
ADAPAZARI'nda, pasajda kullanılamaz hale gelen fuel oil tankı, söküm için kesildiği sırada patladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
ADAPAZARI'nda, pasajda kullanılamaz hale gelen fuel oil tankı, söküm için kesildiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle tank alev alırken, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan Kundakçıoğlu Pasajı'nda önceki yıllarda ısınma amacıyla kullanılan kazan dairesindeki fuel oil tankının içindeki yağ, bu sabah söküm yapıldığı sırada alev aldı. Tankta patlama meydana gelirken, yangın başladı. Alevlere, çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın, tamamen söndürüldü. Pasajdaki yoğun dumandan etkilenenlere de sağlık görevlileri, müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Sakarya
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