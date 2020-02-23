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Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu.
3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde 3. sırada yer alan Nevada'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışta sürpriz olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:40
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