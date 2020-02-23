Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı - Son Dakika Dünya

Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu

Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu.


3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde 3. sırada yer alan Nevada'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışta sürpriz olmadı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Nevada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:40 
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