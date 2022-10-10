Sol gözü mavi ve kahverengi, sağ gözü yeşil - Son Dakika
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Sol gözü mavi ve kahverengi, sağ gözü yeşil

10.10.2022 10:39

Sol gözü mavi ve kahverengi, sağ gözü yeşil Kahramanmaraşlı tezgahtar Mehmet Eser 3 farklı renkli gözleriyle görenleri şaşırtıyor Kahramanmaraş'ta erkek evladı olmasını istediği annesi tarafından yapılan dua sonrası dünyaya gelen Mehmet Eser'in sol gözü kahverengi ve mavi, sağ gözü ise yeşil.

Sol gözü mavi ve kahverengi, sağ gözü yeşil

Kahramanmaraşlı tezgahtar Mehmet Eser 3 farklı renkli gözleriyle görenleri şaşırtıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta erkek evladı olmasını istediği annesi tarafından yapılan dua sonrası dünyaya gelen Mehmet Eser'in sol gözü kahverengi ve mavi, sağ gözü ise yeşil.

Kahramanmaraş'ta 6 kardeşten biri olan bir iş yerinde tezgahtarlık yapan Mehmet Eser, iki gözündeki 3 farklı renkle dikkat çekiyor. Doğuştan sol gözü kahverengi ve mavi, sağ gözü ise yeşil olarak dünyaya gelen Eser, görenlerin ilgi odağı oldu. Eser, "Annemin ilk önce 4 kızı olduğu için erkek evladının da olmasını beklermiş. Malik Ejder türbesine gitmiş ve burada yaptığı duasında, 'Evlatlarımdan oğlum olursa kızlardan farklı olsun' diye. Gözlerim renkli, abimin de saçı beyaz olmuş. Sol gözüm kahverengi ve mavi, sağ gözüm ise yeşil. Van kedisi olduğumu söyleyen çok oluyor. Kızlar ve çocukların da dikkatini çekiyor. Özellikle ilkokul hocam en ön sıraya oturturdu beni gördüğünde mutlu olduğunu söylerdi" dedi.

2007 yılından sonra görme rahatsızlığında oluştuğunu da ifade eden Eser, "Görme kaybım, yüzde 36'dan yüzde 70'lere çıkınca malulen emekli oldum. Göz tabakası incelmesi varmış ve nakil olması lazım deniliyor ama kendi ihtiyacımı karşılıyorum. Çok şükür bu şekilde yaşıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sol gözü mavi ve kahverengi, sağ gözü yeşil - Son Dakika

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