Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilk sözleri: Benimle beraber bu hastalığa yakalananların bazıları kör oldu - Son Dakika
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Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilk sözleri: Benimle beraber bu hastalığa yakalananların bazıları kör oldu

22.11.2022 11:49

Şeker hastalığı gözüne vuran Cübbeli Ahmet Hoca, girdiği katarakt ameliyatı sonrası hasta önlüğü ile bir video çekerek son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Cübbeli, "40 senelik şeker hastalığı... Benimle beraber şeker hastası olanların kimisinin bacakları kesildi, kimisi kör oldu" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 40 yıldır müzdarip olduğu şeker hastalığı, gözüne vurunca ameliyat masasına yattı. Sol gözünden katarakt ameliyatı olan Cübbeli ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı.

SEVENLERİNE SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet, öğrencilerine çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.

"40 SENELİK ŞEKER HASTALIĞI"

Cübbeli Ahmet Hoca ameliyat sonrası çektiği videoda 40 yıldır şeker hastası olduğunu belirterek "40 senelik şeker hastalığı... Benimle beraber şeker hastası olanların kimisinin bacakları kesildi, kimisi kör oldu" dedi.

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Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, son durumunu çektiği video ile paylaştı Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, son durumunu çektiği video ile paylaştı

Cübbeli Ahmet Hoca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilk sözleri: Benimle beraber bu hastalığa yakalananların bazıları kör oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilk sözleri: Benimle beraber bu hastalığa yakalananların bazıları kör oldu - Son Dakika
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