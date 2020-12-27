Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü - Son Dakika

Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü

27.12.2020 15:51
Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü, System.String[]

BOLU'da, doğum sırasındaki doktor hatası nedeniyle sol kolunu kullanamayan Kaan Çelen (26), fizyoterapistinin önerisiyle bateri çalmaya başladı.

BOLU'da, doğum sırasındaki doktor hatası nedeniyle sol kolunu kullanamayan Kaan Çelen (26), fizyoterapistinin önerisiyle bateri çalmaya başladı. Profesyonel olarak 10 yıldır bateri çalan Çelen'in ilk caz albümü çıktı. Çelen, ilk albümüne, kendisine hep destek olan annesinin ismi 'Nazile' adını verdi.

Bolu'da yaşayan Kaan Çelen, doğum sırasındaki doktor hatası nedeniyle büyüdükçe sol kolunu kullanamaz hale geldi. Annesinin desteğiyle hayata tutunan Çelen, müziğe olan ilgisinden 14 yaşında fizyoterapistinin de önerisiyle bateri çalmaya başladı. Kullanamadığı sol kolunu geliştirebilmek için başladığı bateride ustalaşan ve 10 yıldır profesyonel olarak çalan Çelen, ilk albümünü çıkardı. Tek kolunu kullanarak bateri çalan Çelen, ilk albümüne, kendisine sürekli destek olan annesinin ismi 'Nazile' adını verdi.

Engeli olmasına rağmen caz albümü çıkaran tek kişi olduğunu söyleyen Kaan Çelen, "Doktor hatası yüzünden sol kolumu kullanamıyorum. Fizyoterapistimin önerisiyle davula başladım. 2008 yılında başladım. Çevremdeki yerel müzisyenlerden ders aldım. İstanbul'a gidip gelip profesyonel dersler aldım. Bahçeşehir Üniversitesi'ni burslu kazandım. Orada dersler aldım. Sonra 'New York Workshop'una katıldım. Ondan sonra çeşitli önemli isimlerle çalıştım. Sol kolumun sinirlerinde sorun var. Kolumu yüzde 99 kullanamıyorum. Caz müzikte tekim. Dünyada benim gibi engelli olup bateri çalan yok" dedi. İlk albümünü kendisine her zaman destek olan annesine ithaf ettiğini belirten Çelen, "İlk albümüm çıktı. Bu albüm dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Uzvunu kullanamayıp caz albümü çıkaran yok. Engelin sadece bir kelime niteliğini taşıdığını düşünüp arzu ettiğimiz her şeyi başarabileceğinizi, içinizden geldiği sürece yapabileceğine inanıyorum. Annem sürekli yanımda olduğu için müzikte, her konuda yanımda olduğu için sürekli küçüklükten beri 'sen yaparsın' dediği için bu noktalara geldim ve albümü anneme ithaf ettim" diye konuştu.

Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü
Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü
Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü
Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü
Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü

Doğum, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü - Son Dakika


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