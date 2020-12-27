Sol kolunu kullanamayan bateristten caz albümü - Son Dakika

BOLU'da, doğum sırasındaki doktor hatası nedeniyle sol kolunu kullanamayan Kaan Çelen (26), fizyoterapistinin önerisiyle bateri çalmaya başladı. Profesyonel olarak 10 yıldır bateri çalan Çelen'in ilk caz albümü çıktı. Çelen, ilk albümüne, kendisine hep destek olan annesinin ismi 'Nazile' adını verdi.

Bolu'da yaşayan Kaan Çelen, doğum sırasındaki doktor hatası nedeniyle büyüdükçe sol kolunu kullanamaz hale geldi. Annesinin desteğiyle hayata tutunan Çelen, müziğe olan ilgisinden 14 yaşında fizyoterapistinin de önerisiyle bateri çalmaya başladı. Kullanamadığı sol kolunu geliştirebilmek için başladığı bateride ustalaşan ve 10 yıldır profesyonel olarak çalan Çelen, ilk albümünü çıkardı. Tek kolunu kullanarak bateri çalan Çelen, ilk albümüne, kendisine sürekli destek olan annesinin ismi 'Nazile' adını verdi.