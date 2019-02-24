Son Dakika Haberleri: Sol Parti, Avrupa Politikasında Uzlaştı

Sol Parti, Avrupa Politikasında Uzlaştı

1 saat önce

KURULTAYDA konuşan Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch iki kanadı da birlikteliğe çağırdı.

Sol Parti, Avrupa Politikasında Uzlaştı, System.String[]
KURULTAYDA konuşan Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch iki kanadı da birlikteliğe çağırdı. Bartsch, "Tekrar başarılı olmak istiyorsak, birlik ve ortak duruşa ihtiyaç var" dedi. 500 delegenin katıldığı kurultayda sendikacı Düsseldorflu Özlem Alev Demirel ile Berlinli Martin Schirdewan, Sol Parti'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı seçildi. Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya teşkilatı başkanlığı yapan Özlem Alev Demirel delegelerin yüzde 84.4, Martin Schirdewan ise yüzde 83.8'inin oyunu aldı. Sol Parti, 2014 seçimlerinde yüzde 7.4 oyla Avrupa Parlamentosu'na 7 milletvekili göndermişti.




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Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:40 

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