Sol Parti, Avrupa Politikasında Uzlaştı
1 saat önce
KURULTAYDA konuşan Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch iki kanadı da birlikteliğe çağırdı.
KURULTAYDA konuşan Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch iki kanadı da birlikteliğe çağırdı. Bartsch, "Tekrar başarılı olmak istiyorsak, birlik ve ortak duruşa ihtiyaç var" dedi. 500 delegenin katıldığı kurultayda sendikacı Düsseldorflu Özlem Alev Demirel ile Berlinli Martin Schirdewan, Sol Parti'nin Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı seçildi. Sol Parti Kuzey Ren Vestfalya
teşkilatı başkanlığı yapan Özlem Alev Demirel delegelerin yüzde 84.4, Martin Schirdewan ise yüzde 83.8'inin oyunu aldı. Sol Parti, 2014 seçimlerinde yüzde 7.4 oyla Avrupa Parlamentosu'na 7 milletvekili göndermişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:40
Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız
İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu
Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı
Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Öncesi Centilmenlik Çağrısı