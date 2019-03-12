Sol Parti'deki Görevlerini de Bırakıyor

49 yaşındaki Wagenknecht, siyasi kariyerinden adım adım geri çekilmeye gerekçe olarak da sağlık durumunu gösterdi: "Yaklaşık iki aydır hastaydım. Sağlık sorunum doğrudan son yıllarda yaşadığım yoğun stresin sonucuydu. Gelecekte iş yükümü ona göre ayarlamalıyım ve yeni bir denge bulmalıyım." SPD eski lideri 75 yaşındaki Oskar Lafontaine ile evli olan Wagenknecht, 'Ayağa Kalk' hareketini eşi Lafontaine ile birlikte kurmuştu.
Babası İranlı, annesi Alman olan 1969 Doğu Almanya
doğumlu Wagenknecht, siyasette aykırı çıkışlarıyla tanınıyordu. Kendisi daha küçükken babası İran'a giden ve bir daha dönmeyen Wagenknecht, Sol Parti'den televizyon oturumlarına, panellere en çok katılan isimlerdendi. Sol Parti mültecilere açık siyaseti savunurken, Wagenknecht'in göçü sınırlandırma talebi, hem parti içinde tepki çekti hem de aşırı sağcı AfD'nin oylarına göz diktiği yorumlarına yol açtı. 2016'da Sol Parti kurultayında bir karşıt delege Wagenknecht'in yüzüne 'torta' fırlattı.
KAVGADAN DOLAYI MI?
Wagenknecht, özellikle mülteci politikasında parti Eş Başkanı Katja Kipping ve Bernd Riexinger'le ters düştü. Kipping'le Wagenknecht arasında parti içinde kıyasıya bir kavga
vardı. Bazılarına göre Wagenknecht'in sağlık durumunun bozulmasına parti içinde kendisine karşı yürütülen kavga sebep oldu. SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, Yeşiller'le bir ittifaka sıcak bakmayan Wagenknecht'in grup başkanlığını bırakacağı haberini, ittifak için yeni bir şans olarak niteledi.