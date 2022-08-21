İzmir'de Asbestli Gemi İçin Protesto Yürüyüşü… Sol Parti: "Türkiye'yi Emperyalist Güçlerin Çöplüğü Yaptırmayacağız"

SOL Parti, söküm için Aliağa'ya doğru yolculuğuna devam eden zehirli atık gemisi Nae Sao Paulo adlı gemiye karşı, İzmir Karşıyaka'da protesto yürüyüşü yaptı. SOL Parti İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül, "Türkiye'yi emperyalist güçlerin çöplüğü yaptırmayacağız" dedi.

İzmir Aliağa'da sökümüne izin verilen ve Brezilya yargısının mahkeme kararına rağmen Türkiye'ye doğru yola çıkan, Brezilya donanmasına ait, asbestli gemi Nae Sao Paulo'ya yönelik tepkiler sürüyor.

SOL Parti İzmir İl örgütü de bugün akşam saatlerinde, Karşıyaka Çarşı'da bir protesto yürüyüşü düzenledi. "Zehirli Gemiye Geçit Yok. Dünyanın Çöplüğü Olmayacağız. Tam Bağımsız Türkiye" yazılı pankart açan grup, "Zehirli Gemiyi Durduracağız" sloganları attı.

Yürüyüşün ardından çarşı girişinde bir basın açıklaması yapan SOL Parti İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül, "Kapitalizmin doymak bilmez kar hırsı bizi yeni bir çevre yıkımı ile karşı karşıya getirdi. Üzerinde 900 tona yakın asbest ve zehirli atık taşıyan, hurdaya ayrılan Fransız donanmasına ait Nae Sao Paulo uçak gemisi söküm için İzmir'e Aliağa'ya getiriliyor" dedi.

Geminin taşıdığı zehirli atığın söküm yapılan normal bir gemiden çıkan zehirli atıktan yüz kat fazla olduğunu savunan Bülbül, şunları söyledi:

"Bu gemi ile aynı tonajda ve büyüklükteki ikiz gemisinde Fransa'da, üstelik güvenli ortamda yapılan sökümde 760 ton asbest çıktığını biliyoruz. Bu miktar, Aliağa'da gemi sökümlerinde üç yılda ortaya çıkan asbestten fazladır. Gelen geminin gerçek anlamda zehir saçtığı biliniyorken halkı değil sermayeyi düşünen sarayın ve AKP'nin çevre bakanı 'Abartmayın gemide 9 ton asbest var bunun da bir zararı yok' diyerek adeta toplumla alay ediyor. Üstelik Brezilya mahkemeleri bu asbest yüklü gemi için Brezilya'daki limandan ayrılamaz diyerek tedbir kararı almasına rağmen hukuksuz bir şekilde yola çıkarılmış durumdadır. Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerin bile kabul etmediği gemi mahkeme kararına rağmen bu konudaki uluslararası antlaşmalar hiçe sayarak yoluna devam ediyor. Geminin 6-7 Eylül tarihlerinde İzmir'e gelmesi bekleniyor."

'KİRLİLİK HALK SAĞLIĞI SORUNU'

Bülbül, Aliağa'nın hali hazırda başta rafineri olmak üzere demir çelik ve gemi söküm sahası olması nedeniyle yoğun ve ağır kirlilikle boğuştuğunu belirtirken, "Bu kirlilik yıllarla büyüyerek bölge için büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumdadır. Özellikle gemi sökümünde çalışan işçiler kontrolsüz ve denetimsiz koşullarda hem iş kazalarına hem de gemi sökümünde ortaya çıkan zehirli atıkların neden olduğu kanser ve benzeri hastalıklara maruz kalıyor" dedi.

Kadir Bülbül, şöyle devam etti:

"Görüyoruz ki toprağımızı, havamızı, suyumuzu emperyalist tekellerin ve sermayenin talanına sunanlar üç- beş milyon dolar daha kazanmak için başta gemi sökümünde çalışan işçiler olmak üzere halkın sağlığını hiçe sayıp ülkemizi bu güçlerin çöplüğü yapmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Halkın sağlığına sahip çıkan, havasına sahip çıkan, toprağına sahip çıkan özetle yaşamına sahip çıkan bütün yaşam savunucuları ile birlikte Sol Parti İzmir İl Örgütü olarak bu gemiyi durduracak barikatın içinde yer alacağız. SOL Parti olarak ülkemizi dünyanın çöplüğü yapmak isteyenlerin karşısında 'Yaşasın Bağımsız Türkiye' şiarı ile durmaya devam edeceğiz. Dünyanın çöplüğü olmayacağız! Yaşasın bağımsız Türkiye!"

"SARAYIN DEĞİL BU HALKIN ÇOCUKLARIYIZ"

SOL Parti PM Üyesi Barış İnce ise şunları söyledi:

"Biz Saray çocukları değiliz. Bu halkın çocuklarıyız. Bizler 6. Filo'yu Dolmabahçe'den kovanların çocuklarıyız. Onların torunlarıyız. Biz burada, bu halka, vatana sahip çıkmak için yürüyoruz. Bizler de bilirdik evimizde oturmasını. Bizler de bilirdik uzaktan bakmasını. Bizler neden yürüyoruz. Bizler bu halka, bu vatana sahip çıkmak için yürüyoruz. Çünkü devrimciler halkına, vatanına sahip çıkar. Bu toplum, bu halk satılık değildir."