Sol Parti ve Tüm Emekli-Sen'den Tele 1'e Dayanışma Ziyareti: "Bu Kararı Verenler, Adlarını Tarihin Utanç Sayfasına Şimdiden Yazdırdılar" - Son Dakika
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Sol Parti ve Tüm Emekli-Sen'den Tele 1'e Dayanışma Ziyareti: "Bu Kararı Verenler, Adlarını Tarihin Utanç Sayfasına Şimdiden Yazdırdılar"

20.10.2022 17:29

SOL Parti ve Tüm Emekli-Sen üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 3 günlük kapatma cezası verdiği TELE 1’e dayanışma ziyaretinde bulundu. SOL Parti Meclisi üyesi Alper Taş, “TELE 1 hakkında bu kararı verenler, tarihin utanç sayfasına adlarını şimdiden yazdırdılar” dedi. Tüm Emekli-Sen Örgütlenme Sekreteri Ahmet Özdemir de “Siyasi iktidar, bu uygulamalarla gidişin sinyallerini vermektedir” diye konuştu.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

SOL Parti ve Tüm Emekli-Sen üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 3 günlük kapatma cezası verdiği TELE 1'e dayanışma ziyaretinde bulundu. SOL Parti Meclisi üyesi Alper Taş, "TELE 1 hakkında bu kararı verenler, tarihin utanç sayfasına adlarını şimdiden yazdırdılar" dedi. Tüm Emekli-Sen Örgütlenme Sekreteri Ahmet Özdemir de "Siyasi iktidar, bu uygulamalarla gidişin sinyallerini vermektedir" diye konuştu.

RTÜK, dün aldığı kararla TELE 1 TV'nin üç gün süreyle kapatılmasına karar verdi. Oyçokluğuyla alınan karara gerekçe olarak, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil'in "Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir" sözlerinin yayınlanması gösterildi.

Karara karşı SOL Parti ve Tüm Emekli-Sen üyeleri, bugün TELE 1'e destek ziyareti yaptı. "Gerçeğin gücü, yıkar sansürü" ve "TELE 1 yalnız değildir" dövizleri taşıyan partililer, kanalın önünde "Karanlığa teslim olmayacağız" ve "TELE 1 yalnız değildir" sloganları attı.

DEMİRDÖĞEN: ZULÜM İKTİDARINA SON VERECEĞİZ

SOL Parti İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen, burada yaptığı açıklamada, AKP'nin Türkiye'yi karanlık bir geleceğe hızla sürüklediğini söyledi. "Basına yönelik yaptığı saldırılarla, geçtiğimiz günlerde 'sansür yasası'yla tüm toplumu hızla karanlık bir geleceğe sürüklüyor" diyen Demirdöğen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun uygulamalarını da TELE 1'e yönelik olarak RTÜK üzerinden yapılan 3 günlük karartma kararıyla göstermiş oldu. Biz, bu karanlık iktidarın bu yaptığı uygulamaları biliyoruz. Neden yaptığının farkındayız. Türkiye, 2023'te çok kritik bir seçim gerçekleştirecek. Seçime doğru giderken bütün halkın, muhalif seslerin sesi olan medya kuruluşlarının sesi kesilmeye çalışılıyor. Bu zulüm iktidarına artık son vereceğiz. Halkımızı umutsuzluğa mahkum etmeye çalışıyorlar. Bilinsin ki halkın güçlü dayanışmasıyla bu saldırılar, bu karanlık planlar boşa düşürülecek. TELE 1 susturulamaz, karanlığa mahkum edilemez."

YANARDAĞ: HALKIN İRADESİNİ ÇALMAYI PLANLIYORLAR

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, destekleri için partililere teşekkür etti. "Güç verdiniz" diyen Yanardağ, TELE 1'in değil, Türkiye'nin karartılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Yanardağ, "O karanlıkta halkın iradesini çalmayı planlıyorlar. O yüzden TELE 1 gibi bağımsız medya kuruluşlarını susturmak, halkı ve toplumu susturmak anlamına geliyor" diye konuştu.

TAŞ: TARİH TELE 1'İ ALKIŞLAYACAK

SOL Parti Meclisi üyesi Alper Taş da "TELE 1'in susturulması, toplumun, kamuoyunun, bizlerin susturulmasıdır" dedi. TELE 1'e yönelik olarak Türkiye'nin aydınlık geleceğine saldırı yapıldığını dile getiren Taş, şunları söyledi:

"Bu saldırının nedeni belli. 2023'ü katakulliyle, hileyle, kumpasla, provokasyonlarla, yasaklarla kazanmak istiyorlar. Toplumun sesini bastırmak istiyorlar. TELE 1 de o direnç noktalarından biri. O direnç noktasını susturarak bizim de direncimizi bozmaya ve zayıflatmaya çalışıyorlar. Belli ki AKP ve MHP iktidarı, hukuk içerisinde bir mücadele anlayışıyla hareket etmeyecek. Hep alttan vuracak. Bizler de bu ülkenin devrimcileri, demokratları, yurtseverleri olarak, madem AKP-MHP bütün topluma savaş ilan etti, biz de halkın aktif direnişini örgütleyeceğiz. Halkın kendi öz gücüyle mahallelerde, köylerde, iş yerlerinde 2023'ü hep beraber kazanacağız ve bu iktidara güle güle diyeceğiz. Tarihsel sorumluluğumuz bunu gerektiriyor. Bilsinler ki TELE 1'i karartamazlar. Çünkü Türkiye'yi karartamazlar. Gerçek, özgürlük, adalet mutlaka kazanır. TELE 1 hakkında bu kararı verenler, tarihin utanç sayfasına adlarını şimdiden yazdırdılar. Tarih TELE 1'i alkışlayacak. RTÜK gibi antidemokratik kurumları ve onun başındaki zatı ve onun tepesindeki iktidarı da lanetleyecek. Biz, bunları yeneceğiz."

ÖZDEMİR: EMEKLİLER DE EMEKÇİLER DE BU BASKI YASALARINA BOYUN EĞMEYECEK

SOL Parti'nin ardından TELE 1'e destek ziyaretinde bulunan Tüm Emekli-Sen üyeleri, "Özgür basın susturulamaz. TELE 1'in yanındayız" yazılı pankart açtı, "Karanlığa teslim olmayacağız" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganı attı. Sendika üyeleri adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Tüm Emekli-Sen Örgütlenme Sekreteri Ahmet Özdemir, TELE 1'in kurulduğu günden bu yana emekli sendikalarının ve muhalefetin özgür sesi olduğunu söyledi. Özdemir, şöyle konuştu:

"TELE 1'e de bize ekranlarını açan diğer tüm yazılı ve görsel basına da gönül borcumuz büyüktür. Onların her zaman yanlarında olacağız. Önümüzdeki seçimlere az zaman kaldı. Siyasi iktidar, bu uygulamalarla gidişin sinyallerini vermektedir. Görülüyor ki emekliler de emekçiler de bu baskı yasalarına boyun eğmeyecektir. Onları yıllardır iktidar yapanlar, artık onlardan desteğini çekmek üzeredir. Emeklilerin mücadelesi de basın özgürlüğü mücadelesi de tüm etki güçlerini birleştirecek ve kazanacaklardır. Bıçak kemiktedir, ellerimiz ise nöbette. Yaşasın basın özgürlüğü, yaşasın TELE 1."

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da destekleri için sendika üyelerine teşekkür ederek, "Bu ablukayı, karanlığı hep birlikte dağıtacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Sol Parti ve Tüm Emekli-Sen'den Tele 1'e Dayanışma Ziyareti: 'Bu Kararı Verenler, Adlarını Tarihin Utanç Sayfasına Şimdiden Yazdırdılar' - Son Dakika

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