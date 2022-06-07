Sol Parti Yöneticisi Göksu Cengiz: "Sanmasınlar Ki Milyonlarca Kadın, Yıllarca Mücadeleyle Kazandığı Bu Haklarından Bir Adım Dahi Geri Atacak" - Son Dakika
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Sol Parti Yöneticisi Göksu Cengiz: "Sanmasınlar Ki Milyonlarca Kadın, Yıllarca Mücadeleyle Kazandığı Bu Haklarından Bir Adım Dahi Geri Atacak"

07.06.2022 12:02

SOL Parti yöneticisi Göksu Cengiz, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin görüşüldüğü Danıştay’ın önünde, “Tek bir adam, milyonlarca kadının hakkını, milyonlarca kadının yaşamını tehlikeye atabileceğini düşünüyor. Biz her gün sokakta yürürken şiddete maruz kalan kadınlarız. Sanmasınlar ki milyonlarca kadın, yıllarca mücadeleyle kazandığı bu haklarından bir adım dahi geri atacak” diye konuştu.

SOL Parti yöneticisi Göksu Cengiz, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin görüşüldüğü Danıştay'ın önünde, "Tek bir adam, milyonlarca kadının hakkını, milyonlarca kadının yaşamını tehlikeye atabileceğini düşünüyor. Biz her gün sokakta yürürken şiddete maruz kalan kadınlarız. Sanmasınlar ki milyonlarca kadın, yıllarca mücadeleyle kazandığı bu haklarından bir adım dahi geri atacak" diye konuştu.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Göksu Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin kararının iptali istemiyle açılan davaların duruşmalarının yapıldığı Danıştay önünde konuştu. Cengiz basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün burada milyonlarca kadın adına, milyonlarca aydınlık yüz adına toplandık. Hep beraber tek adamın bir gece kararnamesiyle yok etmeye çalıştığı haklarımız için bir araya geldik. Arkadaşlar biz, SOL Parti olarak diyoruz ki: Kadın cinayetleri politiktir. Neden politiktir biliyor musunuz? Çünkü, tek adam, hem bu ülkeyi karanlığa sürüklemeye çalışırken hem de doğrudan kadınlarım haklarını hedef almaktadır. Mücadeleyle teker teker hepimizin, alın teriyle kazandığımız haklarımızı, bugün bir tane adam iptal edebileceğini düşünüyor. Tek bir adam, milyonlarca kadının hakkını, milyonlarca kadının yaşamını tehlikeye atabileceğini düşünüyor.

"KADIN DAYANIŞMASIYLA HEM BU İKTİDARDAN KURTULACAĞIZ HEM DE BU MEMLEKETİ AYDINLIĞA ÇIKARTACAĞIZ"

Biz her gün sokakta yürürken şiddete maruz kalan kadınlarız. Biz her evde her iş yerindeyiz. Sanmasınlar ki bir avuç insandan bahsediyorlar. Sanmasınlar ki milyonlarca kadın, yıllarca mücadeleyle kazandığı bu haklarından bir adım dahi geri atacak. Sanmasınlar ki bu memleketi karanlığa teslim edecek. Sanmasınlar ki bu gerici karanlık, bu memleketten sökülüp atılmayacak. SOL Parti olarak diyoruz ki: Hep beraber, omuz omuza, kadın dayanışmasıyla hem bu iktidardan kurtulacağız hem de bu memleketi aydınlığa çıkartacağız. Onlar Gidecek İstanbul Sözleşmesi kalacak."

Sol Parti Yöneticisi Göksu Cengiz: Sanmasınlar Ki Milyonlarca Kadın, Yıllarca Mücadeleyle Kazandığı Bu Haklarından Bir Adım Dahi Geri Atacak
Sol Parti Yöneticisi Göksu Cengiz: Sanmasınlar Ki Milyonlarca Kadın, Yıllarca Mücadeleyle Kazandığı Bu Haklarından Bir Adım Dahi Geri Atacak
Sol Parti Yöneticisi Göksu Cengiz: Sanmasınlar Ki Milyonlarca Kadın, Yıllarca Mücadeleyle Kazandığı Bu Haklarından Bir Adım Dahi Geri Atacak
Sol Parti Yöneticisi Göksu Cengiz: Sanmasınlar Ki Milyonlarca Kadın, Yıllarca Mücadeleyle Kazandığı Bu Haklarından Bir Adım Dahi Geri Atacak

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Kaynak: ANKA

Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul Sözleşmesi, Danıştay, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sol Parti Yöneticisi Göksu Cengiz: 'Sanmasınlar Ki Milyonlarca Kadın, Yıllarca Mücadeleyle Kazandığı Bu Haklarından Bir Adım Dahi Geri Atacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sol Parti Yöneticisi Göksu Cengiz: "Sanmasınlar Ki Milyonlarca Kadın, Yıllarca Mücadeleyle Kazandığı Bu Haklarından Bir Adım Dahi Geri Atacak" - Son Dakika
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