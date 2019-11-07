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Sol şeritteki otobüs sayesinde soyulmaktan kurtuldu

7 saat önce

Sol şeritteki otobüs sayesinde soyulmaktan kurtulduRusya, (DHA) ? Rusya'da kırmızı ışıkta duran bir araca saldıran 2 kişi, sürücünün çalıştığı şirkete air 1 Milyon Rubleyi (yaklaşık 90 bin Lira) çalmak isteti.

Sol şeritteki otobüs sayesinde soyulmaktan kurtuldu

Rusya, (DHA) ? Rusya'da kırmızı ışıkta duran bir araca saldıran 2 kişi, sürücünün çalıştığı şirkete air 1 Milyon Rubleyi (yaklaşık 90 bin Lira) çalmak isteti. Aracı hareket ettirerek yana kaçan sürücü, daha sonra sol şeritte bulunan otobüsün önünden dolanarak arkaya geçti. Saldırganların bindiği araç farklı yöne giderken, polisin 1 kişiyi gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırı ve aracın kaçış anı güvenlik kameraların ayansıdı.

Olay, başkent Moskova'da meydana geldi. Olaya dair paylaşılan görüntülerde, adamın trafik ışıklarında durduğu sırada bir aracın önünü kestiği ve arkadan 2 kişinin adamın aracına yaklaştığı görülüyor. Daha sonra adamın aracının yanına gelen iki kişi aracın camlarını balyozla kırıyor ve araca binmeye çalışıyor. Bu sırada saldırıya uğrayan adam ise aracıyla ileri ve geri hamle yaparak bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Adam en sonunda öndeki araca çarparak ilerlediği yolda, sol şeritte bulunan otobüsün önünden dolanarak sağ şeride geçiyor. 2 soyguncu ise otobüs nedeniyle adamın şerit değiştirdiğini görmeyerek, bindikleri araçla sağ şeritten ilerliyor.

Olaya dair Rusya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, adamın durumu polise ihbar etmesi sonucu olaya dair bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sol şeritteki otobüs sayesinde soyulmaktan kurtuldu

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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